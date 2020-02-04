Харьковский бюст Жукову не включили в реестр памятников

После того, как Минкультуры не внес бюст советскому маршалу Жукову в реестр, на исполнительном комитете Харьковского горсовета должны принять решение о демонтаже памятника.

Министерство культуры Украины не включило памятник Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове в Государственный реестр неподвижных достопримечательностей Украины. Соответствующий приказ №957 "О невключении в Государственный реестр неподвижных достопримечательностей Украины памятника Г. К. Жукову на проспекте Петра Григоренко, 15 в Харькове" был издан Минкультуры 24 декабря. Теперь решение о демонтаже бюста Жукову должны принять на исполкоме", — сообщил глава общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков.

В июле 2019 года активисты уже получали ответ от Минкультуры о невнесении бюста Жукову в Харькове в реестр достопримечательностей. Однако это была только рекомендация комиссии, сейчас у "Світанка" приказ Минкультуры — на руках. Теперь по закону скандальный бюст должны демонтировать.

"Ответ, который был в июле, это ответ о том, что комиссия рекомендовала не включать его в реестр, но окончательный приказ вышел только 24 декабря. Это одна из бюрократических процедур Министерства культуры Украины. Это — финал процедуры. Теперь он уже по закону — не достопримечательность на все 100%. До этого одной из причин отказа в демонтаже памятника Жукову было наличие его в реестре, по закону нельзя демонтировать достопримечательность архитектуры. А теперь этот юридический барьер уже снят", — сказал Поздняков.

Однако по словам Позднякова, вероятнее всего горсовет решение о демонтаже бюста Жукову принимать не будет. В этом случае активисты готовы идти в суд. А пока "Світанок" обратится к Украинскому институту национальной памяти с просьбой напомнить горсовету о необходимости выполнять требования закона.

"Если брать сторону закона, должно быть принято решение исполкома Харьковского горсовета и должен быть совершен демонтаж, но мы понимаем, что этого не будет. Поэтому скорее всего будет судебный иск по этому поводу. Я подготовлю обращение к Украинскому институту национальной памяти, чтобы они напомнили городскому совету, и сам напомню своим обращением. А дальше будем иметь ответ Харьковского горсовета на руках и после этого думать, как юридически решать эту ситуацию", — пояснил глава общественной организации.

Поздняков добавил: после приказа Минкультуры о невнесении памятника Жукову в реестр достопримечательностей у бюста может появиться охрана.