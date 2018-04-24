В Харькове бывший милиционер, у которого задержанный выпрыгнул с 4 этажа райотдела, отправился за решетку

24 апреля 2018 г. 12:02
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В Харькове за превышение служебных полномочий к реальному отбытию наказания осудили 34-летнего майора милиции, у которого в 2012 году вероятный подозреваемый выпрыгнул с 4 этажа райотдела.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ранее Орждоникидзевский районный суд назначил мужчине наказание, не связанное с лишением свободы, однако прокуратура обжаловала данный приговор.

Как установлено, летом 2012 года работник одного из райотделов милиции Харькова, участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях по делу о сбыте наркотиков.

 Майор принудительно доставил якобы подозреваемого по делу в райотдел и удерживал там более 14 часов без какого-либо процессуального статуса и оформления.

Милиционер вообще никому не сообщил о месте нахождения мужчины и не сдал никаких документов о задержании.

Проведя ночь и утро в райотделе, задержанный начал проситься в туалет.

В уборной он открыл окно и выпрыгнул с 4 этажа. Была ли это попытка самоубийства или побега, следствию установить не удалось.

На суде потерпевший сказал, поступил так "от отчаяния".

В результате падения задержанный получил ряд тяжких телесных повреждений, повлекших стойкое расстройство здоровья.

Мужчина остался инвалидом 1 группы и нуждается в постоянном постороннем уходе.

Апелляционный суд Харьковской области признал милиционера виновным в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Кроме того, милиционера лишили специального звания "майор милиции" и обязали заплатить 150 тысяч гривен  морального ущерба.

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