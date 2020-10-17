Харьковский чиновник присвоил топливо на сумму более 411 тысяч гривен

17 октября 2020 г. 14:54
1 просмотр

В Харькове должностные лица составили недостоверные документы и присвоили более 13 тыс. литров бензина и более 10 тыс. литров сжиженного углеводородного газа, которые получали для заправки легковых автомобилей.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что должностные лица производственного подразделения регионального филиала акционерного общества «Украинская железная дорога» в период с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года присвоили топливо на общую сумму более 411 тыс. гривен.

16 октября 56-летнему старшему электромеханику производственного подразделения сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53