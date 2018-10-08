Харьковский депутат требует от Геннадия Кернеса уволить Мусеева

08 октября 2018 г. 17:13
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Глава Холодногорской райгосадминистрации Максим Мусеев должен быть уволен за нарушение присяги, считает депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

Как сообщил депутат на своей странице в Фейсбук, именно с таким требованием он сегодня обратился к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.

«Приобретение второго гражданства лицом, которое находится на посту главы районной администрации, является прямым нарушением Конституции и Законов Украины, и, как следствие - присяги служащего.

Кроме того, это прямое неуважение к решению харьковского горсовета о признании РФ государством-агрессором», - считает Игорь Черняк.

По его мнению, сейчас у Геннадия Кернеса есть все правовые основания для увольнения Муссева с должности.

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