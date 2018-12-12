Харьковский экс-полицейский сбежал в Россию, скрывшись от следствия в Украине, и получил российский паспорт

Харьковского правоохранителя подловили на незаконном "заработке", после чего он решил сбежать в Российскую Федерацию.

Об этом сообщил правоохранитель Евгений Жуков, более известный как "Позывной Маршал" на своей странице в Facebook.

"Спасибо МВД РФ. Всех преступников, бандитов, взяточников и вымогателей забирайте себе. Такой естественный отбор мне нравится. Пришел в патруль, был задокументирован за превышение полномочий (вымогательство и взятка), до суда сбежал в РФ", - сказал он.

Как уточнили в прокуратуре Харьковской области, мужчина решил "подзаработать" на собственном соседе.

В частности, как сообщалось ранее, полицейский обнаружил, что у мужчины имеется авто-двойник.

За это правоохранитель потребовал тысячу долларов "отступных".

Однако после того, как он с подельником получили средства, транспорт отдавать не спешили.

В результате хозяин машины нашел ее полностью разобранную.

После этого экс-полисмен решил сбежать в Россию.

Обвинительный акт в отношении двух его сообщников-полицейских по обвинению в превышении служебных полномочий по предварительному сговору направлен в суд.