Харьковский фонтан "Зеркальная струя" лишился шпиля (видео)

С башни знаменитого харьковского фонтана в центре города, именуемого как Зеркальная струя, сняли шпиль.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях очевидцы.

Напомним, в начале сентября фонтан «Зеркальная струя» остановлен для проведения капитального ремонта.

По словам начальника участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Степана Алещенкова, капремонт необходимо провести потому, что многие элементы и конструкции фонтана пришли в негодность.

«Требуется замена коммуникаций, трубы проржавели, плитка обваливается», - отмечал Степан Алещенков.