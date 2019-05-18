Харьковский горсовет обжалует решение суда о волонтерской палатке в центре города

Харьковский горсовет в субботу подаст в суд апелляцию на решение Харьковского окружного админсуда, отказавшегося запретить проведение бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки "Все для перемоги" на пл.Свободы.

"Сегодня апелляция будет подана", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Как сообщалось, палатка "Все для перемоги" была установлена на площади Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с площади Свободы волонтерскую палатку.

В тот же день мэр города Геннадий Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения ее городскими властями.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.

Активисты отказались.

Горсовет обратился в суд с исковым заявлением о демонтаже палатки с площади Свободы.

В ночь на 18 мая Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска горсовета.

"Проверив юридическую и фактическую обоснованность доводов сторон, суд пришел к выводу, что мотивация и доказательства, на которые ссылается истец, не дают суду оснований для установления выводов об обоснованности иска. Следовательно, в удовлетворении иска следует отказать", - говорится в решении, вынесенном судьей Владиславом Егупенко.