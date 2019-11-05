Харьковский гроссмейстер завоевал серебро в Европе

05 ноября 2019 г. 14:07
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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, Александр Моисеенко стал серебряным призером чемпионата Европы по шахматам. 

Мужская сборная Украины по шахматам, в состав которой вошел харьковский гроссмейстер, заняла второе место на командных соревнованиях, 2 ноября завершившихся в грузинском Батуми.

Александр Моисеенко, а также его партнеры по сборной Василий Иванчук, Юрий Кузубов, Андрей Волокитин, Владимир Онищук и капитан Александр Сулипа завоевали на чемпионате 6 побед, 2 матча свели вничью и потерпели одно поражение.

В итоге сборная Украины набрала 14 очков. Столько же было и у сборной Англии, но по дополнительным показателям украинцы опередили соперников и заняли второе место. Чемпионами стали россияне, на счету которых было 15 очков.

В женских баталиях украинская сборная, в состав которой вошла харьковчанка Анна Ушенина, остановилась в шаге от медали, с результатом 12 очков заняв четвертое место. Чемпионками стали россиянки (16 очков). На втором месте остановилась грузинки (15 очков), а третье досталось сборной Азербайджана (14 очков). 

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