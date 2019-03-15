Харьковский кот-таксист сам зарабатывает себе на корм, развлекает клиентов и гуляет по капоту машины на скорости

Двухлетний рыжий пушистик по имени Чай собирается на работу. С детства серьезный котик работает вместе со своим хозяином Александром Зигулей – «напарником» таксиста. Идея создать «таксокотика» возникла у Александра после того, как он начал ездить на электромобиле. Рассказывает, что в салоне авто было очень комфортно, но чего-то все же не хватало.

Александр Зигуля, владелец кота по имени Чай

Я чувствую себя как дома, как будто в каком-то домашнем офисе не хватает только пледа и кота. Чтобы он тихонечко урчал, как сейчас и создавал атмосферу уюта. И, собственно говоря, начались поиски кота.

Александр вспоминает: сразу определиться не смог, провел даже некий кастинг для котиков, ведь у него были определенные требования к будущему пушистому «напарнику».

Александр Зигуля, владелец кота по имени Чай

У меня был основной тест такой: я садил кота на плечо и ходил, получается, если кот не падал, то значит, у него хороший вестибулярный аппарат, и он выдержит режим таксиста. То есть постоянные перегрузки, торможение, ускорение, скорей всего, всё вот это он сможет выдержать.

Впрочем, судьба сложилась так, что Чай сам нашел своего хозяина. Александр вспоминает, что в тот день они с девушкой катались по городу и пробили колесо. Они поехали в ближайший шиномонтаж, где их ждал пушистый сюрприз.

Александр Зигуля, владелец кота по имени Чай

Пока девушка сидела на лавочке, пока мы ждали, пока колесо делается, влез маленький комочек и сел ей на ногу, так лапками своими: «Миу».

Чай с легкостью прошел испытания на прочность вестибулярного аппарата, поэтому было принято решение забрать котика. Нового члена семьи отмыли, накормили и дали символическое для его будущей «работы» имя - Чай.

Александр Зигуля, владелец кота по имени Чай

Кот является олицетворением чаевых. Потому что все те деньги, которые оставляют выше стоимости поездки - это всё его деньги. Он с самого детства на всё сам заработал - и на наполнители, и на корма, еду. То есть такой, независимый кот.

Котик настолько привык к «рабочему» графику, что даже иногда, по словам Александра, начинает подгонять его на работу мяуканьем. А когда Александр начинает собираться на работу, Чай прыгает мужчине на плечо, и так они идут прямиком к машине.

Александр Зигуля, владелец кота по имени Чай

Я открываю дверь, наклоняюсь немножко, он спрыгивает в машину и умащивается на заднюю полку. То есть это, в принципе, основное его место. Часто клиенты, когда ездят, они даже не замечают, что в машине был кот, я специально выдерживаю паузу, потом клиент расплатился, я такой: «А вы заметили у меня, вы заметили моего напарника?»

Одно из любимых занятий Чая - выходить гулять по капоту машины, рассказывает Александр. Главное, чтобы скорость не была слишком высокой.

Чай, иди сюда быстро.

Александр Зигуля, владелец кота по имени Чай

Когда вокруг более-менее безопасно, нет шумных машин вокруг. И он смотрит, что вокруг происходит, выходит через окно, заходит так же.

Такая погода, что аж выходить не хочется, да?

Чай за все время «работы» «таксокотом» успел стать любимцем большого количества горожан, поэтому Александр создал для своего котика еще и страницу в Instagram.