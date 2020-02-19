Харьковский Ленпарк переименовали в Холодногорский сквер

19 февраля 2020 г. 16:49
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Заседание городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды прошло сегодня, 19 февраля, в Харьковском городском совете. Как сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, комиссия одобрила переименование Парка культуры и отдыха Ленинского района, который местные жители называют Ленпарком.

«Учитывая, что данное название противоречит закону о декоммунизации и вообще нынешнему названию административного района, предлагается назвать эту зону рекреации Холодногорским сквером», - сказал Хорошковатый.

Кроме того, общественная организация «Фонд им. Г.Н. Кирпы» выступила с инициативой установить мемориальную доску Почетному гражданину города Харькова Георгию Кирпе на здании Украинского государственного университета железнодорожного транспорта (пл. Фейербаха, 7).

«С 1965 по 1970 год Георгий Николаевич учился и с отличием окончил этот вуз. Потом на протяжении многих лет, особенно когда работал в Министерстве транспорта и связи, немалое внимание уделял Харькову в развитии объектов инфраструктуры города, в частности, строительству метро», - отметил Алексей Хорошковатый.

Также комиссия рассмотрела вопрос об увековечении памяти участницы боевых действий на Востоке Украины Яны Червоной, которая погибла в апреле 2019 года. Мемориальная доска в ее честь будет установлена на фасаде Харьковской общеобразовательной школы №131 (ул. Чичибабина, 11), где она училась.

По ходатайству Института репродуктивной медицины, на его здании по ул. Малиновского, 4 будет установлена мемориальная доска профессору Федору Дахно.
 

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