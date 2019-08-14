 

Харьковский областной центр экстренной медицинской помощи получил 10 новых «скорых»

14 августа 2019 г. 19:25
Автор: Кристина Асыка
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Автопарк Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф пополнился десятью новыми автомобилями. 5 машин марки Ford будут работать в центре медицины катастроф, 5 Peugeot будут обслуживать вызовы в районах области. Они укомплектованы оборудованием немецкого и испанского производства, которое, по словам директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты,  составляет почти 100 процентов того, что может понадобиться в экстренных случаях.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Це дефібрилятори, звичайно. Дефібрилятори, які обладнані і монітором, і кардіостимулятором, і тим же ж кардіографом вмонтованим. До цього йдуть ще кардіографи, які дублюючі, і апарати штучної вентиляції легень, і кисневі інгалятори, відсмоктувачі

Сейчас автопарк областного центра экстренной медицинской помощи - 220 автомобилей, говорит Виктор Забашта, но и это количество необходимо время от времени пополнять.

Учитывая состояние «скорых», которые за 6 лет круглосуточного использования - претерпело существенных изменения. Кроме этого, 50 автомобилей пока арендуют в лечебных учреждениях области.
Между тем, губернатор Юлия Светличная подчеркивает: работа по развитию сферы охраны здоровья должна быть с комплексным подходом.

Юлия Светличная, глава ХОГА

До медичних закладів звертаються люди кожного дня, і ми розуміємо, що багато закладів знаходяться в вкрай важкому стані, накопичуючи свої проблеми роками. Тому підходимо комплексно до цього питання. Укріплюємо ремонти - де частково, де комплексно. Будуємо сільські амбулаторії, а також зводимо нові комплекси, такі, як надсучасний онкологічний комплекс, який вже розпочато будівництво в Харкові

За средства областного бюджета медики за последние 5 лет получили 44 «скорые». Кроме этого, отмечает Юлия Светличная, продолжается работа по обновлению медицинского оборудования.
 

Видео: 

Харьковский областной центр экстренной медицинской помощи получил 10 новых «скорых» 14.08.19

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