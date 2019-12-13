Харьковский патрульный полицейский выдавал фальшивые номера на автомобили

13 декабря 2019 г. 14:50
118 просмотров

Правоохранители сообщили старшему лейтенанту полиции инспектору УПП в Харьковской области  о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по ч.ч.1, 3 ст. 368 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник управления прокуратуры Иван Тарасов, установлено, что инспектор Управления патрульной полиции за взятку предоставлял владельцам транспортных средств поддельные свидетельства о регистрации и автономера для дальнейшего беспрепятственного передвижения на территории Украины. 

Для изготовления поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств полицейский получал информацию о последних в базах данных МВД Украины. 

Так, в конце ноября за изготовление очередного фальшивого документа патрульный полицейский получил от гражданина на свой банковский счет около 8 тысяч гривен.

Правоохранители задержали полицейского 12 января во время передачи поддельного свидетельства о регистрации ТС вышеуказанному мужчине. В его автомобиле и по месту его проживания были проведены обыски.  

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.