Харьковский патрульный полицейский выдавал фальшивые номера на автомобили

Правоохранители сообщили старшему лейтенанту полиции инспектору УПП в Харьковской области о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по ч.ч.1, 3 ст. 368 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник управления прокуратуры Иван Тарасов, установлено, что инспектор Управления патрульной полиции за взятку предоставлял владельцам транспортных средств поддельные свидетельства о регистрации и автономера для дальнейшего беспрепятственного передвижения на территории Украины.

Для изготовления поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств полицейский получал информацию о последних в базах данных МВД Украины.

Так, в конце ноября за изготовление очередного фальшивого документа патрульный полицейский получил от гражданина на свой банковский счет около 8 тысяч гривен.

Правоохранители задержали полицейского 12 января во время передачи поддельного свидетельства о регистрации ТС вышеуказанному мужчине. В его автомобиле и по месту его проживания были проведены обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.