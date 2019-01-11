Харьковский пограничник пытался подкупить своего коллегу

11 января 2019 г. 10:11
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Харьковский пограничник пытался подкупить своего коллегу.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины на своей станице в Фейсбук Олег Слободян.

По его словам, вчера, в рамках уголовного производства правоохранители задержали заместителя начальника одного из отделов пограничной службы Харьковского пограничного отряда за попытку дачи взятки в сумме 300 долларов  США начальнику отдела группы внутренней безопасности.

Как рассказал Слободян, взятку правоохранителям пограничник пытался дать за то, чтобы они «закрыли глаза» на его противоправную деятельность и содействие различным гражданским лицам в незаконном перемещении товаров через государственную границу Украины.

Однако правоохранители от предложенной злоумышленником неправомерной выгоды отказались, и сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Идут следственные действия.  

 

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