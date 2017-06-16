Харьковский полицейский погорел на вымогательстве взятки с применением пыток

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в пятницу, 16 июня, задержали в Харькове полицейского при получении взятки, сообщили в пресс-центре СБУ

Кроме того, правоохранитель обвиняется в истязании местного жителя по надуманному обвинению якобы человек сам занимался вымогательством в отношении своего бизнес-партнера. За закрытие фейкового дела он требовал взятку в размере $ 2 тысяч.

"Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленник в течение суток удерживал водителя и применял к нему физическое насилие", - говорится в сообщении.

Кроме того, оборотень в погонах без законных оснований удерживал двух родственников водителя в райотделе.

Взяточника задержали во время получения части суммы - $ 1 тысяче под зданием полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.