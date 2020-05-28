Харьковский предприниматель организовал производство фальшивого антисептика в антисанитарных условиях

28 мая 2020 г. 10:55
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На Харьковщине киберполиция разоблачила директора фирмы, который реализовывал фальсифицированную жидкость-асептик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области со ссылкой на материалы Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

С помощью объявлений, размещенных в бесплатной электронной газете 41-летний харьковчанин сбывал асептические средства, изготовленные кустарным способом. 

По оперативной информации, с момента объявления карантина и повышения спроса на асептические средства, злоумышленник организовал производство асептических средств кустарным способом и реализовал более 2000 литров жидкости под видом дезинфицирующего средства.

Киберполиции установила, что мужчина является директором общества с ограниченной ответственностью, одним из видов деятельности которого является производство пищевых добавок. 

В помещениях предприятия было организовано производство так называемых дезинфицирующих средств. В дальнейшем жидкость фасовалась и реализовывалась под видом антисептика через сайт предприятия. 

Также объявления о продаже размещались на торговых интернет-площадках. Товар отправлялся по почте, что не давало возможности покупателю убедиться в его качестве. 

Правоохранители провели обыски на предприятии. В ходе обыска задокументировали антисанитарные условия производства пищевых добавок и дезинфицирующих средств. Изготовляли же фальсификат лица, не имеющие соответствующего образования и квалификации, необходимой для производства лекарств. 

По результатам обыска были изъяты канистры со спиртом, флаконы глицерина, на которые решением суда наложен арест. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления. 

 

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