Судья Харьковского апелляционного суда подал в отставку

Судья Харьковского апелляционного суда Владимир Плетнев, на дом которого в октябре пытались напасть неизвестные, подал в отставку.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Вопрос о его увольнении с занимаемой должности включен в повестку дня заседания Высшего совета правосудия, которое должно состояться сегодня.

Напомним, 4 октября 2018 года на дом судьи Владимира Плетнева произошло нападение.

Ранее судья заявлял в ВСП о поступающих ему через один из мессенджеров угрозах.

В апелляционном суде Харьковской области Владимир Плетнев работал с 2010 года, ранее он был судьей в Киевском райсуде.

Его судейский стаж насчитывает 27 лет.