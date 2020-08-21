Харьковский телеканал меняет режим работы из-за случая COVID-19 среди сотрудников

21 августа 2020 г. 16:26
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С 21 по 31 августа харьковская медиа-группа "Объектив" меняет режим работы из подтвержденного случая  COVID-19 среди работников.

Об этом сообщается на сайте МГ «Объектив».

Как отмечается, новости будут доступны на сайте и в соцсетях, но временно не будут выходить выпуски новостей на ТК "Симон" .

Напомним, как сообщалось, ранее случай коронавируса был выявлен у сотрудницы регионального филиала телеканала «UA:Харьків». Как сообщало руководство харьковского филиала «Суспільне», в связи с этим часть сотрудников ушли на самоизоляцию и дистанционный график работы.

 

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