Харьковский трамвай изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Университетской, ул. Грековской, пер. Рыбасовском и пр. Московском - от пл. Конституции до пл. Защитников Украины - будет запрещено с 9:00 до 18:00 24 сентября, сообщили в пресс-службе горсовтета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайной остановки «Площадь Бугримовой».

На этот период трамвай №6 будет курсировать так: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии.