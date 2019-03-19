Харьковский трамвай № 26 временно меняет маршрут

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 10:00 до 15:00 19, 20 и 22 марта.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

- часть маршрута: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

- трамваи № 16, 16А - не ходят.

21 марта с 10:00 до 13:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова.

В этот период трамваи будут курсировать так:

- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

- часть маршрута: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

- трамваи №16 и 16А - не ходят.

Также 21 марта с 13:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круг «Журавлевский гидропарк».

Трамваи буду ходить следующим образом:

- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

- часть маршрута: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

- трамваи № 16, 16А - не ходят.