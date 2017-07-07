Харьковский троллейбус изменит маршрут

Движение транспорта на двух участках Московского проспекта 7 и 8 июля будет временно запрещено.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского и ремонтными работами на Корсиковском путепроводе.

Так, с 8:30 до 21:00 7 июля движение транспорта будет запрещено на пр. Московском, на участке от ул. Полевой до ул. Соича в направлении ул. Кошкина. Объезд будет осуществляться по полосе встречного направления.

Кроме того, с 9:00 до 21:00 7 и 8 июля будет запрещено движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко. На этот период движение транспорта в сторону ул. Харьковских Дивизий будет осуществляться по полосе встречного движения.

Также в эти дни будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Петра Григоренко, а также на участке от ул. Энергетической до ст. м. «Защитников Украины».

В связи с этим, с 9:00 до 21:00 7 июля троллейбус №13 будет курсировать следующим образом: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект» - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч»;

с 9:00 до 21:00 8 июля троллейбус №13 будет курсировать так: ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины».