Харьковский университет вошел в топ-500 лучших вузов мира

Исследовательская платформа Top Universities опубликовала новый список из 1000 лучших университетов мира QS World University Rankings 2020.

Первые места в нем, как, впрочем, и раньше, заняли американские и британские вузы.

Харьковский национальный университет в рейтинге QS World University Rankings 2020 опередил остальные украинские высшие учебные заведения, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Согласно международному рейтингу QS World University Rankings 2020, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина уже в шестой раз вошел в 500 лучших университетов мира, заняв 491 место - самую высокую позицию в рейтинге по сравнению с другими украинскими университетами.

Всего в список попали шесть украинских университетов:

491. Харьковский национальный университет имени Василия Каразина.

541-550. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

651-700. Харьковский политехнический институт.

701-750. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

701-750. Сумской государственный университет.

751-800. Национальный университет «Львовская политехника».

В глобальную десятку лучших учебных заведений мира вошли: Массачусетский технологический институт (США), Стэнфордский университет (США), Гарвардский университет (США), Оксфордский университет (Великобритания), Калифорнийский технологический институт (США), Швейцарский федеральный технологический институт (Швейцария), Кембриджский университет (Великобритания), Университетский колледж Лондона (Великобритания), Имперский колледж Лондона (Великобритания), Университет Чикаго (США).

В рейтингах оцениваются такие направления деятельности высших учебных заведений, как научная деятельность, подготовка научных кадров, международная активность, инновационная деятельность, образовательная деятельность, финансирование учебного процесса и научных исследований.

Справка. QS World University Rankings - это глобальное исследование и рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Рейтинг рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). Созданный в 2004 году Quacquarelli Symonds совместно с британским изданием Times Higher Education рейтинг QS является одним из самых влиятельных глобальных рейтингов университетов. Вхождение университета в мировой рейтинг QS стало одним из логических результатов выполнения стратегической программы и фактом признания его университетом мирового класса.

