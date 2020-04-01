Харьковский VIP “загнал” на самоизоляцию 16 врачей. И правда ли, что он уже здоров?

Гуманитарный груз, который распределен Офисом Президента Украины, поступил в Харьков накануне. Часть из него передали в военный госпиталь, а часть, которую будут распределять между медучреждениями Харьковщины, передали областной инфекционной больнице. Это более 10 000 медицинских респираторов для «красной зоны», термометры, шапочки и вообще все самое необходимое для борьбы с коронавирусной болезнью, объясняет глава ХОГА Алексей Кучер.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Тут майже 250 тисяч рукавичок, наприклад, ось приблизно таких, в яких я, це біля шести тисяч бахіл. Це відповідно тут контр-дихальні мішки, дихальні, латексні. Це все те, що необхідно для ШВЛ-ів. Це костюми захисні, які були так вкрай необхідні.

На своей странице в Фейсбук, губернатор опровергает миф о том, что тесты на коронавирус делают лишь избранным, впрочем в то же время сетью активно распространяется информация, что первый заболевший является пасынком мэра Харькова, но эту информацию пока никто на официальном уровне не подтвердил и не опроверг. В ХОГА говорят - врачебная тайна.

Геннадий Бондарчук, зам. директора Департамента здравоохранения ХОГА

- Є таке поняття як лікарська таємниця, яку ми не маємо розповсюджувати незалежно від стану персони її особи, віку, возрасту та різних причин. - Це ВІП персона, чи не ВІП персона? - Це є досить некоректним питанням.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Жодної особи прізвище, ім'я, по-батькові я не маю права повідомляти, тому що це персональні дані, друге: на сьогоднішній день підтверджено фактично - лише одна молода людина їй до тридцяти років, ви знаєте, про це публічно повідомляли. Коло осіб, які з цією людиною контактували, теж встановлено - це 17 осіб, з них одна особа - це член родини і дійсно 16 лікарів.

Все врачи, которые контактировали с мужчиной 26-27 лет, пока, по словам губернатора, на самоизоляции, и ни одного случая коронавирусной болезни у медиков не обнаружено. Но вот на вопрос, является ли тем членом семьи именно Геннадий Кернес, Кучер ответил следующее.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Запитайте у міського голови, я не знаю.

В мэрии сказали, что это вообще не имеет значения, чей же родственник - первый больной на Харьковщине, таким образом, избежав подтверждения, и сообщили, что он вообще уже выздоровел.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и соц. защиты населения

Комментировать я это не собираюсь чей бы родственник он не был, существует законодательство, существует сохранение врачебной тайны, существует закон о нераспространении конфиденциальной информации. Успокойтесь, пожалуйста. Какая разница, чей он родственник. Главное, что с ним всё в порядке, он выздоровел - и слава тебе, господи.

Пока же на Харьковщине, по данным ХОГА, один больной коронавирусом и 8 подозрений.

Всего в стране зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.