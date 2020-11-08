Харьковский врач рассказал о практике лечения COVID-19 в Украине

Известный харьковский врач-педиатр, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков считает, что система лечения больных коронавирусом нуждается в изменении, медицину нужно обеспечивать, в том числе и интеллектуально, а многих пациентов можно было бы лечить дома. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Андрей Пеньков считает, что для преодоления пандемии в стране делается недостаточно, а чиновники и медики разработать "рабочие действующие правила игры".

"Давайте возьмем наш Харьков. Сколько раз собирались врачи поликлиник, стационаров больниц хотя бы на какую-то локальную конференцию и обсуждали, что вообще происходит в городе? Какой контингент больных, кто чем лечит, на что есть ответ, что ее нет? Хоть одна конференция в каком городе Украины проходила, чтобы врачи обсудили? Я не слышал. Каждый сам по себе. Где запрос от нашей власти, чтобы мы все сели в тесном кругу и поговорили о наших недостатках? Вот это и это у нас хорошо, вот это - нет . Слава Богу, кислород подтянули, в сравнении с тем, что было в марте. Но есть же масса вещей, которые не работают. Никому не интересно ", - говорит Андрей Пеньков.

Врач считает, где именно лечить, не так важно, главное - правильно проводить лечение.

"Можно и на улице лечение проводить, главное - чтобы грамотно. Мы видим и понимаем, в каком состоянии находится медицина. 30 лет по остаточному принципу. Мы должны признать, что у нас с медициной беда. Надо медицину приводить в норму. Не только в вопросе зарплат, но и интеллектуального обеспечения, вопросов образования, вопросов протоколов работы для всех", - говорит медик.

Андрей Пеньков говорит, что количество койкомест - это абсолютно не критерий готовности системы.

"На самом деле количество койкомест - это абсолютно не критерий готовности системы. Китай - страна контрастов. Готовность системы - это когда в Китае тысячи зараженных, а они мобилизовались, построили госпиталь, развернули койки в приспособленных помещениях. В них количество менеджеров за несколько дней увеличилось в 4 раза. Не врачей, а управленцев, так как нужно было заниматься менеджментом. Они дали полномочия всем, кому только можно, и решали все вопросы оперативно, чтобы справиться с этой всей ситуацией. В том числе - организовывали места, где были интенсивные пациенты и кислород. У нас открыли койко, а там кислорода нет. Мы положили туда человека, который и дома может лечиться. А кислородом, как мне сказали, и с сатурацией 88 могут не забрать, потому что нет мест, и кому эти койки нужны, если кислорода нет", - рассуждает врач.

Сам Андрей Пеньков уже успел переболеть COVID-19. Как он рассказал, с болезнью он боролся дома - сам назначал себе лечение и сам делал себе уколы.

"У меня есть кислородный концентратор, который я купил в марте, мне показалось, что он сможет понадобиться. Я 4-й или 5-й человек, которому этот концентратор помог справиться с COVID-19 и лечиться в домашних условиях. Это хорошо, что повезло, и более 10 литров кислорода в минуту, которые выдает этот концентратор, никому из пациентов не нужно было. Таких пациентов много, кому достаточно 2-3 дня подышать кислородом на фоне общего лечения и можно совершенно не трогать чье-то место в больнице, где есть высокопотоковая кислородная терапия. Нужно делать сортировку и понимать, какие пациенты нуждаются в госпитализации, а какие нет. Если дома, то как лечить дома". - рассказал он.

"Эту практику с немедленным КТ исследованием и назначением антибиотиков после ПЦР-тестов и КТ, если мы в течение месяца не преодолеем в стране, то можно считать, что мы на уровне аборигенов Амазонки. Пора бы уже проснуться, это - абсолютно неправильный подход. Антикоагулянты, гормоны, антибиотик - я справлялся дома. Если бы я и моя родня не были медиками, то кто бы мне, например, делал назначения. Все это надо было бы через поликлинику продумывать на уровне доступа, чтобы больные не ходили и не распространяли вирус в лабораториях, в КТ, в больницах, в поликлиниках", - считает Андрей Пеньков.