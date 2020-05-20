Харьковский вуз проведет День открытых дверей онлайн

Одна из кафедр Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца 21 мая проведет День открытых дверей онлайн. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

Мероприятие пройдет на платформе «Zoom» (идентификатор конференции - 816 0855 0430, пароль - 210516). На нем представят Кафедру государственного управления, публичного администрирования и региональной экономики вуза. На Дне открытых дверей расскажут о магистерских программах, выступят служащие.

Начало - в 16:00. Участникам нужно зарегистрироваться здесь.

С более подробной информацией об обучении в ХНЭУ и другими новостями можно ознакомиться на сайте учебного учреждения.