Харьковский вуз проведет День открытых дверей онлайн

20 мая 2020 г. 15:08
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Одна из кафедр Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца 21 мая проведет День открытых дверей онлайн. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

Мероприятие пройдет на платформе «Zoom» (идентификатор конференции - 816 0855 0430, пароль - 210516). На нем представят Кафедру государственного управления, публичного администрирования и региональной экономики вуза. На Дне открытых дверей расскажут о магистерских программах, выступят служащие. 

Начало - в 16:00. Участникам нужно зарегистрироваться здесь

С более подробной информацией об обучении в ХНЭУ и другими новостями можно ознакомиться на сайте учебного учреждения. 

 

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