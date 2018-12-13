Харьковско-албанское сотрудничество

У харьковской областной власти и бизнеса сложилось в последние годы весьма эффективное сотрудничество с Албанией. Достаточно плодотворным оказался и сегодняшний приезд албанского посла в Харьков.

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Албании в Украине Шпресой Куретой. В начале встречи глава ХОГА отметила, что Харьковщина тесно сотрудничает с Албанией не первый год, и это уже дает результаты - как в экономической, так и в социальной сферах. И это сотрудничество будет продолжаться.

Юлия Светличная, губернатор:

Ми домовились про те, що будемо продовжувати співпацю у науці, освіті, будемо запроваджувати соціальні проекти для того, щоб мотивувати наукову молодь. А також запроваджувати реабілітаційні програми для медичних потреб.

Юлия Светличная обсудила со Шпресой Куретой дальнейшее расширение сотрудничества Харьковской области с Албанией. В частности, договорились решать вопрос открытия прямого авиасообщения между Харьковом и Тираной.

Светличная поблагодарила Шкурету за поддержку в реализации социального проекта, в рамках которого 14 детей из Харьковской области (победители предметных олимпиад, конкурсов МАН и других интеллектуальных соревнований) бесплатно отдохнули на берегу моря в Дурресе. Госпожа посол, в свою очередь, поблагодарила Юлию Светличную за поддержку, оказанную в организации проведения в Харькове празднования годовщины независимости Албании и 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Албания.