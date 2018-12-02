Харьковское ивент-агентство за нелегальных работников оштрафовали почти на 900 тысяч гривен

02 декабря 2018 г. 13:06
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В Харькове работники трудовой инспекции провели ряд инспекционных посещений предприятий города с целью выявления нелегальных работников.

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, в результате проверок специалисты инспекции в обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается организацией культурных мероприятий,  выявили 8 работников, которые работали там без официального трудоустройства.

По результатам проверки Главным управлением  вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 893,5 тысяч гривен.

 

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