Харьковское КП повысило цены на ритуальные услуги - ХАЦ

05 сентября 2018 г. 10:41
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29 августа Исполнительный комитет Харьковского горсовета решил повысить стоимость тарифов на ритуальные услуги, которые предоставляет коммунальное предприятие «Ритуал».

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, об этом стало известно из сообщения КП «Харьковские известия».

С сентября 2018 года захоронение летом 1 человека в гробу длиной более 1,5 метров обойдется в 1248,15 грн, зимой - 2287,15 грн.

По данным ХАЦ, повышение стоимости захоронения произошло на 72%.

В услуги на погребение входит оформление договора заказа на организацию и проведение захоронения, оформление свидетельства о захоронении и копание могилы ручным способом.

Также, по информации антикоррупционного центра, с сентября 2018 года повысилась и стоимость кремации тел: летом кремации тела умершего и захоронение урны с прахом в могилу обойдется в 1272,15 грн, зимой - в 1598,15 грн.

Кремация тела умершего и захоронение урны с прахом в колумбарную нишу обойдется в 1308,15 грн.

Произошло повышение цены на 40-50%.

По данным ХАЦ, директор КП «Ритуал» Евгений Журавлев является близким другом мэра Харькова Геннадия Кернеса.

 

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