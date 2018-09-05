Харьковское КП повысило цены на ритуальные услуги - ХАЦ

29 августа Исполнительный комитет Харьковского горсовета решил повысить стоимость тарифов на ритуальные услуги, которые предоставляет коммунальное предприятие «Ритуал».
Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, об этом стало известно из сообщения КП «Харьковские известия».
С сентября 2018 года захоронение летом 1 человека в гробу длиной более 1,5 метров обойдется в 1248,15 грн, зимой - 2287,15 грн.
По данным ХАЦ, повышение стоимости захоронения произошло на 72%.
В услуги на погребение входит оформление договора заказа на организацию и проведение захоронения, оформление свидетельства о захоронении и копание могилы ручным способом.
Также, по информации антикоррупционного центра, с сентября 2018 года повысилась и стоимость кремации тел: летом кремации тела умершего и захоронение урны с прахом в могилу обойдется в 1272,15 грн, зимой - в 1598,15 грн.
Кремация тела умершего и захоронение урны с прахом в колумбарную нишу обойдется в 1308,15 грн.
Произошло повышение цены на 40-50%.
По данным ХАЦ, директор КП «Ритуал» Евгений Журавлев является близким другом мэра Харькова Геннадия Кернеса.