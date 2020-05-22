Харьковское метро готово вновь работать

Харьковский метрополитен готов к возобновлению работы с 25 мая. Об этом сказал пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

"Мы полностью готовы к открытию метро в 05:30 25 мая. Во время карантина все службы метро - пассажирских перевозок, движения, электроподвижного состава, электроснабжения, всего их до 20, поддерживали готовность к работе в полном объеме. Сейчас ждем официальную команду к открытию, она сначала придет из Кабмина в региональную комиссию по ЧС, затем - в департамент инфраструктуры Харьковского горсовета и только потом - к руководству метрополитена. Надеемся, что будут уточнены и требования к персоналу, а его количество - свыше 2 тысяч, а также к пассажирам, количество которых пока неизвестно, относительно масок, респираторов, социальной дистанции", - отметил Битнер.

Что касается дезинфекции, то она, по его словам, в метро проводилась ранее и проводится и сейчас, а персонал на 100 процентов обеспечен средствами индивидуальной защиты.

По информации заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, метрополитен тщательно подготовился к работе в условиях карантина: "Приобретено много дезинфекционных растворов, отработана ночная дезинфекция вагонов и график уборки, а также пропускная система. Есть возможность соблюдать социальную дистанцию".