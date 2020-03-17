Харьковское метро закроют сегодня вечером

В Харькове общественный транспорт переходит на новый график.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.

Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.

Как отмечается, также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

Напомним, сегодня в ночь, 17 марта, Кабмин принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Постановлением введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также запрещена работа метрополитенов.