Харьковское метро закроют сегодня вечером

В Харькове общественный транспорт переходит на новый график.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.
Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.
Как отмечается, также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.
Напомним, сегодня в ночь, 17 марта, Кабмин принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Постановлением введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также запрещена работа метрополитенов.