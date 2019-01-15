Харьковского бизнесмена пытались завербовать спецслужбы РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередную попытку вовлечения нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу страны-агрессора.

Как сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук, в СБУ обратился харьковский бизнесмен, который занимается товарными перевозками в соседние государства.

Мужчина сообщил, что в апреле 2018 во время оформления груза на российской таможне его завербовали сотрудниками ФСБ РФ.

Представители российской спецслужбы, угрожая ему конфискацией груза и транспортного средства, а также привлечением к уголовной ответственности по сфабрикованному делу, заставили его подписать обязательства о тайном сотрудничестве.

По заданию вербовщиков он через личные связи в таможенных и пограничных органах Украины человек должен был собирать информацию о местах дислокации, численность и пути передвижения украинских военных на приграничных территориях, сведения о персональном составе пограничных нарядов, сотрудников Службы безопасности в составе этих подразделений.

Полученную информацию украинец должен был лично сообщать кураторам во время зарубежных поездок.

Вернувшись в Украину, наш соотечественник сразу обратился в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области и сообщил о факте своего вербовки спецслужбами РФ.

Такие случаи не единичны, отметили в СБУ.

Однако, напомнили правоохранители, в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей и добровольно сообщили органы государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой, освобождаются от уголовной ответственности.