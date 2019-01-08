Харьковского бывшего инженера-конструктора уличили в незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией

Правоохранители разоблачили бывшего сотрудника одного из научно-исследовательских учреждений Харькова в незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией.

За денежное вознаграждение мужчина консультировал иностранцев по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники.

Вместе с тем согласно украинскому законодательству техническая помощь в военно-технической сфере должна осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.