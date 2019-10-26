Харьковского полицейского проверят на причастность к угону автомобиля в Киеве

Сотрудника территориального подразделения полиции в Харьковской области проверяют на причастность к совершению угона автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию с соответствующим заявлением обратился житель Киева.

Киевлянин рассказал, что летом этого года в столице неизвестные похитили его автомобиль, и утверждает, что сотрудник одного из городских отделов харьковской полиции имеет отношение к сокрытию угнанного транспортного средства.

Доводы потерпевшего базируются на данных свидетелей, которые якобы видели указанного полицейского за рулем данной иномарки.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины и передачи материалов в ГБР.

По делу назначена служебная проверка.

Как отмечается, выяснение всех обстоятельств данного происшествия находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.