Харьковского полицейского задержали за совершение разбойного нападения

09 ноября 2019 г. 13:49
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Харьковского полицейского задержали за совершение разбойного нападения, которое произошло 9 ноября в 3:14 по улице Академика Барабашова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. 

37-летнего пострадавшего с травмами госпитализировали.

По предоставленным приметам правоохранители обнаружили нападающих неподалеку от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки.

Подозреваемых задержали.

Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Материалы уголовного производства направлены в территориальное управление ГБР.

По факту происшествия начальником ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование.

 

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