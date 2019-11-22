Харьковскому Национальному университету внутренних дел исполнилось 25 лет

Денис и Владислав - будущие киберполицейские. Это именно те ребята, которые создали Чат-бот в телеграмме, с помощью которого уже было заблокировано более сотни адресов интернет-магазинов по распространению наркотиков.

Ребята говорят, что такая работа им по душе, поэтому и поступили в национальный университет внутренних дел. Признаются: обучение сложное, впрочем, оно, говорят, того стоит.

Денис Дацюк и Владислав Лактионов, курсанты ХНУВД

Поєднувати, так би мовити, навчання і службу складнувато. - Так, але ми це пройдемо і станемо справжніми поліцейськими - чесними, сильними та впевненими у собі.

Сегодня в актовом зале ВУЗа вместе собрались пять ректоров ХНУВД по случаю двадцатипятилетия создания университета.

Первый ректор - заслуженный юрист Украины Александр Бандурка, при нем институт стал университетом.

Александр Бандурка, первый ректор ХНУВД, генерал-полковник милиции

Були і в Україні ті, хто сприймав по-різному, хтось говорив - це не потрібно, хтось бачив інші шляхи вирішення кадрової проблеми. А до того я працював у різних областях і в різних посадах, і я бачив головну проблему кадрів. І ці кадри треба було готувати в Україні, на українському підґрунті і на Українському законодавстві.

Нынешний глава Харьковской Нацполиции Валерий Сокуренко руководил вузом с 2015-го и именно в то время, когда закончилась история старой милиции и началась эра подготовки кадров для обновленной полиции.

Валерий Сокуренко, начальник Нацполиции в Харьковской области

Ми тут кілька років тому святкували сторіччя з дня створення, але це була просто підготовка правоохоронців, а як університет - це дійсно славетний ВУЗ, і бачимо, що майбутнє є. Тому що тут от і ректор молодий, і колишній проректор, а сьогодні народний депутат - це вчені.

Полковник полиции Дмитрий Швец, нынешний ректор, уверяет: университет является одним из ведущих в системе МВД Украины, и планов на будущее в ВУЗе действительно много.

Дмитрий Швец, ректор ХНУВД

В дусі толерантності і людяності та відкритості ми навчаємо своїх курсантів і студентів. Пишаємося своїми випускниками. Вони - слава і гордість нашої країни.

Сейчас будущие кадры правоохранителей выпускает целых шесть факультетов - следствия, криминальной полиции, киберполиции, права и массовых коммуникаций, подразделений превентивной деятельности и заочного обучения.