Харьковскому патрульному сообщили о подозрении в избиении мужчины

25 июня 2020 г. 13:52
1 просмотр

Правоохранители сообщили о подозрении командиру одного из взводов Управление патрульной полиции Харьковской области по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести по ч. 1 ст. 122 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в мае этого года патрульный полицейский, находясь вне службы, был в доме своей сожительницы. К дому приехал муж женщины, с которым она вместе уже не проживает. Полицейский увидел, что мужчина заходит на территорию домовладения. 

После этого между патрульным и мужем на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла словесная перепалка. 

В ходе конфликта полицейский намеренно ударил мужчину в область затылка, а когда тот упал на землю, сел на него сверху и продолжил наносить удары руками по голове потерпевшего. Затем  полицейский прыгнул обеими ногами на руку мужчины. 

Своими действиями патрульный причинил мужчине телесные повреждения средней тяжести.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53