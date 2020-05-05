Харьковскому журналисту грозит уголовная ответственность за инсценировку ограбления

Харьковские следователи проверяют факт возможной инсценировки харьковским журналистом нападения на себя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 20 апреля в полицию Шевченковского района около 23:00 поступило сообщение о том, что по улице Шатиловской неизвестные совершили нападение на 35-летнего мужчину и завладели его личными вещами. По словам потерпевшего, в барсетке, которую у него отобрали злоумышленники, находилась сумма в 40 000 гривен.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как рассказал заместитель начальника следственного отдела Шевченковского ОП Александр Изотов, в ходе досудебного расследования были проведены все необходимые следственные действия.

Следователем проверялись несколько версий произошедшего, одна из которых - это инсценировка пострадавшим нападения на себя для привлечения внимания к одному из средств массовой информации, работником которого он является.

Что касается так называемого похищения денежных средств, то на одном из допросов мужчина рассказал следователю, что деньги со временем он обнаружил дома.

На основании этого 1 мая 2020 следователь открыл уголовное производство по ч.1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.