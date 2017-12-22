Харьковской области вор ограбил бабушку

22 декабря 2017 г. 13:32
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В Волчанском районе мужчина ограбил пожилую женщину, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ночью злоумышленник через окно проник в дом 83-летней женщины и украл более 2 тысяч гривен.

Вечером женщина легла отдыхать и через некоторое время проснулась от скрипа дверей. Женщина решила, что в дом забежала кошка. Она включила свет и увидела молодого парня, который присел в углу. Старушка закричала. Злоумышленник скрылся с места преступления.

По информации начальника Волчанского отдела полиции Сергея Човпана, грабителем оказался 24-летний житель Волчанска.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст.186 (грабеж) УК Украины.

. Мужчине грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

 Следствие по делу продолжается.

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