Харьковскую «блогершу» за вождение авто в нетрезвом виде оштрафовали и лишили водительских прав

23 августа 2018 г. 11:00
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Вчера, 22 августа, в 18:50, в Киевском районном суде Харькова судья Муратова огласила решение в отношении девушки-автоблогера  Анны Кривуц, известной харьковчанам как блогер "danger.ann"  по ч. 1 ст. 130 КУпАП (вождение авто в нетрезвом состоянии).

Об этом сообщил харьковчанин Николай Криволапов в Фейсбук, опубликовав в одной из харьковских групп соответствующее видео из зала суда.

Суд определил наказание нарушительнице в виде штрафа в сумме 10 200 грн.
Также Анну Кривуц суд лишил прав на вождение авто сроком на 1 (один) год.

«Улицы Харькова стали немножечко безопаснее. С чем мы всех и поздравляем!!!», - написал активист.

 

 

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