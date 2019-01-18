Харьковскую елку официально признали самой высокой в Украине

Харьковская новогодняя елка, установленная на площади Свободы, официально признана самой высокой в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова сегодня, 18 января, вручила соответствующий сертификат директору КП «Городской информационный центр» Дмитрию Кутоманову.

Новый рекорд зафиксировали с помощью геодезической техники, которая позволила определить точную высоту елки - 40 м 49 см.

«Каждый год на новогодние праздники мы составляем рейтинг самых высоких елок в разных городах страны, - отметила Лана Ветрова. - Харькову удалось удержать первенство: прошлой зимой харьковская елка была тоже самой высокой - 36 метров, а теперь она стала даже выше. Кстати, такой хорошей елки я не видела нигде, хотя мы изучали елки в разных городах, когда составляли рейтинг. Хочу подчеркнуть высокое эстетическое качество исполнения, и не только елки, но и всей новогодней композиции на площади. Поэтому, наверное, она не только самая высокая, но и самая красивая».

По словам руководителя Национального реестра рекордов, второе место в стране заняла елка в Виннице – ее высота оказалась 28 метров, а третье место заняла елка в Киеве – ее высота составила 25 метров.

После получения сертификата Дмитрий Кутоманов рассказал, что елка в Харькове - действительно уникальная для Украины.

«Это авторская работа. Мы старались сделать так, чтобы елка отличалась от других в стране. Она новая, но с использованием отдельных элементов с прошлого года. При ее сборке были использованы запатентованные элементы и около 30 км проводов. Основное внимание уделялось световой иллюминации - на елке отображаются 15 различных сюжетов с помощью 16 миллионов цветов», - сообщил Дмитрий Кутоманов.

По его словам, рекордную елку начнут разбирать уже в субботу, 19 января.