Харьковскую судью признали не соответствующей занимаемой должности.

Как сообщает издание Верховенство права, кассационный административный суд оставил в силе решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которым судья Ленинского районного суда Харькова Лидия Иванисова была признана не соответствующей занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов судья Иванисова получила 556,875 баллов или 55,69% в то время, как минимальное количество баллов для подтверждения квалификации должно было составить не менее 670 или 67%.

По критериям профессиональной, личной и социальной компетентности, судья набрала 346,875 баллов из 500 возможных, а по критерию добропорядочности и профессиональной этике судья набрала 210 баллов из 500 возможных.

Это и стало основанием такого решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Данное решение судья обжаловала.

В своем иске к ВККСУ она указывала, что ее должны были назначить на должность бессрочно, без проведения квалификационного оценивания, так как на момент окончания ее полномочий законодательство не предусматривало проведение квалификационного оценивания для назначения на должность.

Также судья указывала на предвзятость членов ВККСУ при проведении собеседования, которая, по словам судьи, была связана с ее активным обжалованием действий ВККСУ.

Кассационный административный суд, рассмотрев доводы Лидии Иванисовой и изучив материалы дела, пришел к выводу о несостоятельности заявления судьи о дискриминации в связи с отсутствием доказательств.

Также в решении было указано, что процедура назначения на должность бессрочно не препятствует и не исключает проведение квалификационного оценивания, непрохождение которого является основанием для увольнения.