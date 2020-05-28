Харьковскую судью задержали на взятке в 4 тысячи долларов

Правоохранители разоблачили заместителя председателя одного из райсудов Харькова в совершении коррупционного правонарушения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По предварительной версии следствия, судья планировала незаконно обогатиться на $ 4000 за счет фигуранта уголовного дела. Такую сумму обвиняемый должен был уплатить за возвращение ему $ 30000, изъятых во время обыска.

При этом никаких предпосылок для отказа не было, поскольку средства не были предметом преступления и не содержали следов преступной деятельности.

Разоблачили судью на рабочем месте сразу после получения всей суммы взятки.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с детективами НАБУ и САП.