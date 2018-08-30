«Харьковводоканал» заявил о распространении фейковой новости в соцсетях

30 августа 2018 г. 15:56
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КП «Харьковводоканал» опровергло информацию о том, что на предприятии якобы произошли некие отклонения от технологического процесса подачи воды в дома харьковчан.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал».

По информации пресс-службы КП, сегодня, 30 августа, в социальных сетях активно стала распространяться информация о том, что якобы с 31 августа по 2 сентября вода будет поступать в краны потребителей с тройной дозой хлора, и ее ни в коем случае нельзя использовать.

Как сообщили в КП, подобные сообщения появлялись не только в группах Харькова и области, но и Днепра, а также рассылались с фейковых аккаунтов.

На предприятии заявляют, что данная информация не соответствует действительности, и подчеркивают, что со всеми изменениями в работе КП «Харьковводоканал» можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

В КП обращают внимание харьковчан, что предприятие работает в штатном режиме без отклонений от технологического процесса.

 

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