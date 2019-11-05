«Хай він вирішує, куди цю потвору далі вішати» К горсовету принесли демонтированную мемориальную доску экс-генералу КГБ

Эта мемориальная доска почетному харьковчанину генерал-майору Юрию Шрамко появилась на доме номер восемь по улице Свободы лишь несколько дней назад. Именно в нем советский деятель проживал с 2001 по 2009 год, а до этого еще во времена СССР 28 лет служил в комитете государственной безопасности, что, собственно, и стало основным его достижением. Увековечение такой фигуры возмутило часть горожан, ведь оно, по их мнению, идет вопреки закону о декоммунизации.

Анатолий Лазаренко, харьковчанин

Пропагандирует коммунистическую мораль здесь в Харькове. У нас был закон о декоммунизации - это незаконно установленная, это самое, табличка вот эта вот. Так я думаю. И вот этими делами провоцируют харьковчан на противостояние постоянно.

Уже через несколько часов после появления доски в соцсетях появились призывы сбить её. И сегодня к дому с памятным знаком пришли с десяток молодых людей из Нацкорпуса и, вооружившись гаечным ключом, самостоятельно демонтировали доску.

Лилия говорит, лично знала Юрия Шрамко, потому как живет в этом же доме, говорит, в любом случае закон должны соблюдать и те, кто ее установил, и те, кто самовольно демонтировал.

Лилия Латкина, местная жительница

В принципе он никаких отрицательных эмоций у меня не вызывал, и ничего плохого от него не слышала и не знала. Он в принципе, человек своего времени, если бы вы жили в то время, я не знаю, как бы вы себя повели.

По словам активистов Нацкорпуса, мемориальную доску бывшему генерал-майору Юрию Шрамко установили вопреки закону о декоммунизации, поэтому они и решили ее убрать самостоятельно. А чтобы не говорили, что это вандализм, сняли ее, не повредив, и повезли под стены горсовета.

Евгений Шкирков, председатель Национального жены города Харькова

Тому він цілий, щоб не казали, що це акт вандалізму, акуратно знятий, зараз поїде туди. Я впевнений, що в нас отвічає пан мер і хай от пан мер, котрий знаходиться в міськраді, хай він вирішує, куди цю потвору далі вішати.

В областном совете заверили, что никакого отношения к установлению они не имеют, они всего лишь выложили об этом новость на своем официальном сайте.

В горсовете, которому, собственно, и вернули мемориальную доску, сообщили, что инициаторами установки была общественная организация «Харьковский клуб «Генерал», и все вопросы надо ставить именно им.

Позвонив председателю этого клуба, чтобы узнать, кто дал разрешение на размещение, не удалось, мужчина начал ссылаться на положения об установлении мемориальных досок и в конце сказал, что комментарии по телефону не дает.