Хэппи энд: жестоко избитый пес, найденный возле харьковского стадиона, обрел семью

Жестоко избитый пес, найденный возле харьковского стадиона, обрел семью.

Об этом сообщила Служба спасения животных на своей странице в Фейсбук.

Зоозащитники сообщили, что вчера собаку прооперировали, и операцию пострадавший пес пережил хорошо.

Также сообщается, что Жорика – так назвали собаку - "официально усыновила" Наталья, женщина которая нашла его первая во время прогулки со своей собакой.

«Она забирает его в семью независимо от того, будет ходить он или нет. Это решение принимала вся семья. Поэтому мы уверены, что Жорик попал в хорошую семью», - говорится в сообщении волонтеров.

Новая хозяйка Наталья после общения с Жориком сказала, что он очень дружелюбный пес.