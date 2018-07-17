Хэппи энд: жестоко избитый пес, найденный возле харьковского стадиона, обрел семью

17 июля 2018 г. 11:32
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Жестоко избитый пес, найденный возле харьковского стадиона, обрел семью.

Об этом сообщила Служба спасения животных на своей странице в Фейсбук.

Зоозащитники сообщили, что вчера собаку прооперировали, и операцию пострадавший пес пережил хорошо.

Также сообщается, что Жорика – так назвали собаку -  "официально усыновила" Наталья, женщина которая нашла его первая во время прогулки со своей собакой.

«Она забирает его в семью независимо от того, будет ходить он или нет. Это решение принимала вся семья. Поэтому мы уверены, что Жорик попал в хорошую семью», - говорится в сообщении волонтеров.

Новая хозяйка Наталья после общения с Жориком сказала, что он очень дружелюбный пес.

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