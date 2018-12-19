Химический сюрприз. Что хранилось в подвале многоэтажки десять лет?

Типичный подвал, который почти ничем не отличается от других. Впрочем, недавно он превратился в настоящую мину замедленного действия. Накануне возвращаясь домой, жители почувствовали резкий неприятный запах. Затем вонь стала невыносимой и распространилась на два соседних подъезда.

Сергей

Запах был, как от ПФ-овской краски. Ну, она же разведена на бензоле, собственно говоря, ПФ… частично. И мы вообще сначала подумали, что кто-то что-то покрасил. Ну, оказалось, что нет

Впоследствии жители квартир первых трех этажей стали жаловаться на головную боль и тошноту, а обследовав каждый метр подъезда, они поняли, что запах идет из подвала, и самостоятельно сбили замок вот с этой каморки. Вот тогда Сергей и понял, что к чему.

Сергей

Один из жителей нашего подъезда, царство ему небесное уже три года как, увлекался сильно химией и устроил себе в своем подвальном… своей кладовке химлабораторию. 5 лет никто туда не заглядывал после его смерти, в конце концов там перекосился, как выяснилось, стеллаж, упала одна из емкостей небольших

Также, вспомнили соседи, еще лет 10 назад этот «химик» что-то смешивал и варил в своей квартире, когда раздался взрыв. Паника была немаленькая, говорят люди, приезжали правоохранители, даже завели уголовное дело. Именно тогда сосед и перенес свои химикаты в подвал.

И теперь люди испугались не меньше и вызвали сотрудников местного отделения Жилкомсервиса.

Валентина Чудиновских, нач. отделения Жилкомсервиса

Мы все опечатали, закрыли, все упаковали, все в коробках. Теперь заключили договор с организацией, которая занимается утилизацией, вот ждем - они должны приехать, забрать. У них есть своя лицензия, потому что их нельзя вывозить просто так

К концу недели химикаты должны вывезти и утилизировать, а пока они еще находятся на территории дома и хранятся в коробках, рассказали местные жители.