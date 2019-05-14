Хищник в поисках пищи забрел в Харьков

Первый день барсука в вольере. Хищник прячется за баррикадами из сена и только показывает нос и хвост любознательным посетителям. Лишь впоследствии решает показаться людям во всей красе. До этого животное было на карантине, его обследовали и сделали прививки. Убедившись, что барсук здоров, его перевели в вольер. В экопарк хищник попал после того, как заблудился в гаражном комплексе.

Максим Куценко, нач. сектора «Хищники»:

Попал он к нам в неплохом состоянии. Единственное, что его нашли на границе Салтовки, то есть, он был в городе, забился он под какую-то лестницу. Я знаю, что был вызов, звонок и сотрудники "Доброго дома", приехали забрали его, привезли к нашим ветеринарам.

Приблуде года три. Он весит более десяти килограммов и, по словам специалистов, абсолютно здоров. Сидит на мясной диете: в его рационе сейчас в основном говядина, однако в дикой природе он охотно лакомится овощами и фруктами.Алексей Костюченко, пресс-секретарь экопарка:

Максим Куценко, нач. сектора «Хищники»:

Они питаются и насекомыми и улитками, в принципе, едят и фрукты. Можно сказать всеядные, но больше всего - это мясная диета.

Случаи, когда дикие животные приходят в город в поисках пищи, становятся все более частыми, подчеркивают зоозащитники. Раньше их отгоняли собаки, однако сейчас их стало мало для защиты территорий.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь экопарка:

Из-за сокращения поголовья бездомных собак, из-за безвозратного отлова комунальными службами, происходит ситуация. Собаки бездомные, они контролируют территорию. И пришельцев они отпугивают, сгоняют со своей территории. Если собаки исчезают, эту нишу очень быстро лисы, барсуки, енотовидные собаки и кто приходит из природы.

Самого же барсука ожидает возвращения в привычную среду: его отвезут в лес и выпустят на свободу.