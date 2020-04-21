Хищный домашний питомец. Енотовидная собака Чарли празднует день рождение в зоопарке

Сегодня этот полосатый носик празднует свое трехлетие. Жанна Сивуха рассказывает, что еще совсем маленьким щенком енотовидная пес Чарли попал в семью харьковчан в качестве игрушки для ребенка. Впрочем, послушания и дрессуры, которого ждали от домашнего любимца так и не дождались - полосатый хищник рос и поведением совсем не был похож на домашнего пса.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Улюбленець ріс і за своєю поведінкою абсолютно не походив на собаку. Єнотовидні собаки – хижаки: злі та дикуваті. Вони агресивно ставлять до чужаків на своїй території, тому не люблять домашніх тварин і дітей, та і до дорослих ставляться без остраху. Активні тварини здебільшого в сутінках і вночі, а взимку впадають у сон. І самці, і самки мітять територію. Крім того, цим тваринам потрібен простір і часті прогулянки. А не перебування в квартирі!

Вдоволь наигравшись с хищным питомцом, бывшие хозяева Чарли решили все же прекратить мучать животное и принесли его в городской зверинец. Полосатому тогда было всего лишь три месяца. Здесь маленькому самцу предоставили просторные апартаменты и со временем подселили пушистую любовь - второй половинкой Чарли стала четырехлетняя самка Соня.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Як пара вони чудово ладять. Перші місяці життя у родині далися взнаки у позитивному плані: Чарлі любить увагу людей і в цілому дружелюбний. Щодо гастрономічних вподобань, поводиться як справжній чоловік – їсть усе: і м'ясо, і овочі, і каші, а на десерт – солодкі фрукти. Із Сонею ділиться і усіляко її оберігає.

Напоминая историю полосатого именинника, в зоопарке призывают ответственно подходить к выбору домашнего любимца. Чтобы потом дикое животное не оказалась в зоопарке с психологической травмой или чего больше - на улице в опасности.