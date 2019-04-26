Хиту про Путина - 5 лет. Харьковские фанаты прошли маршем до стадиона и спели знаменитую кричалку

Марш харьковских футбольных фанатов начинается за несколько часов до матча "Металлист 1925" - "Колос". Говорят, собрались не только ради поддержки любимого клуба. Хотят напомнить президенту соседней страны о том, какую он имеет характеристику среди большинства украинцев. 5 лет назад фанаты "Металлиста" и "Днепра" прошли маршем в знак единства Украины и во время столкновений с пророссийскими активистами доказали, что Харьков - это украинский город. Именно 5 лет назад и родилась кричалка, которая стала известной на весь мир.

Сергей, один из авторов кричалки:

Очень много было сепаратистов, много было людей, которых окутала эта тематика. они неверно думали. что Харьков может быть когда-то Россией, но мы своим движением показали всем, что этот город Харьков - это Украина. И Украиной он будет оставаться. - Що б ви сказали Путіну, якщо б його зустріли? - Наверное, все то же.

Денис, участник марша:

Цей гімн, він актуален і сьогодні. У багатьох країнах світу його співають. Я один із тих людей, хто буде голосніше співати та підтримувати свою країну, щоб вона розвивалась, щоб всі люди бачили, що ми єдині.

В колонне шествия - около 500 фанатов. Маршрут ультрасов - от монумента Независимости по Московскому проспекту и Плехановской к стадиону. Начали марш они с исполнения национального гимна и новых песен о президенте России. Подойдя ближе к стадиону, чтобы напомнить об исторических для Харькова события 5-летней давности зажгли желто-голубые файеры и спели знаменитую кричалку.



Путин х**ло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!

Уже после шествия ультрасы отправились на стадион, чтобы поддержать харьковский "Металлист 1925".