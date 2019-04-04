Хобби. Серебряные собаки

Женщина, своими руками сделала 51 породу собак из серебра и попала в Книгу рекордов Украины.

Счастливая обладательница сертификата рекордсменки рассказала, как достигла такого результата, и что именно побудило ее заниматься особыми изделиями из серебра ручной работы. После того, как готова восковая модель, из нее производят гипсовую форму, после чего заливают серебро и получается вот такая красота.

Собаки разных пород, форм и размеров собственными руками по традиционным технологиям. Украшения из серебра Ирина Гальченко начала делать около полутора лет назад. Женщина по специальности хореограф, но при некоторых жизненных обстоятельствах переквалифицировалась на ювелира. Сначала из ее рук выходили обычные цепочки, кольца, браслеты. Когда же один из друзей обратился к ней с просьбой сделать подарок для его матери - это должна была быть маленькая подвеска с изображением французская бульдога - их домашнего любимца, Ирина поняла, что это будет не последнее такое украшение.

Ирина Гальченко, ювелир украшений из серебра и рекордсменка Украины:

Ну вот с этого и началась моя работа. Сделала, всем очень понравилось, потом подружки заказали, увидели говорят, шнауцера мне пожалуйста, потом мопса, чиха и понеслась.

Работает мастер по старым технологиям, никаких 3D принтеров или машинного производства. Все только собственными руками. Над изделием работает не меньше недели. Так, большая коллекция, которая сделала ее рекордсменкой Украины, была изготовлена ​​за полтора года. Успех пришел к женщине быстро, ее работа была вознаграждена расположением друзей и клиентов, которые хотели заказать портерт своих любимых собак. Например, со своей нынешней подругой Людмилой Ирина познакомились именно таким образом. Женщина говорит, что наиболее в работе Ирины ее восхитило то, что это была "эмоционально живое" украшение.

Людмила, подруга Ирины, профессиональная дрессировщица собак:

Во-первых мне очень хотелось индивидуальный заказа своего добермана, со своей фотографии. Она сделала, при чем довольно-таки быстро, прислала мне эскиз, а там мне настолько понравилось, настолько живая собака получилась. Вот я была в восторге, ну на этом фоне мы и познакомились.

Но Ирину мотивирует не успех, а именно любовь к животным. Говорит, когда делает украшение, то сразу к нему эмоционально привязывается. Именно поэтому ее работы выглядят такими "живыми", а когда у нее собралась большая коллекция украшений, то поняла, что может претендовать на рекорд и подала заявку в Книгу рекордов Украины. И уже через некоторое время в Киеве получила сертификат автора уникальной коллекции украшений ручной работы.

Ирина Гальченко, ювелир украшений из серебра и рекордсменка Украины:

Ой, это было счастье, это был такой подъем эмоциональный, при том, что как бы, когда вручали сертификат на ювелирной выставке международной там присутсвовало много друзей моих, клиентов среди них. Это была всеобщая радость.

Теперь в планах Ирины замахнуться на рекорд Гиннесса. Для этого ей нужно сделать все существующие породы собак, а это еще 450 украшений. Работы много, смеется Ирина, но это дело ее жизни, поэтому будет идти к цели.