«Хочу отдать долг родине», - на Харьковщине стартовал осенний призыв

- А для чего проходим медкомиссию? - Хочу служить в армии.

Евгению - 24 года. Парень закончил магистратуру политеха и трудоустроился инженером-технологом на заводе имени Малышева. Говорит, получив недавно повестку, уклоняться от армии и не думал. Родные в этом выборе уверяет парень его поддержали. Уже даже выбрал, где хочет служить - в Национальной гвардии.

Евгений Рыженков, призывник

Хочу отдать долг родине, думаю — это важный этап каждого мужчины, гражданина. Нужно пройти этот путь каждому мужчине, не надо этого бояться, то есть ничего там страшного не будет. Я надеюсь.

В каждом районе и городе созданы призывные комиссии, в общем призывникам нужно пройти медицинский осмотр у офтальмолога, ЛОРа, психиатра, невропатолога, терапевта, стоматолога и хирурга. Заключительный вывод о пригодности делает председатель медицинской комиссии.

Инесса Оганесян, врач невропатолог

Самое элементарное, спрашиваются все жалобы, были ли в детстве какие-то травмы, может органические. Смотрим амбулаторную карточку — это приписники. Дальше проводим неврологический статус, если есть какие-то отклонения или что-то там не нравится в статусе тогда отправляем на дообследование.

По словам заместителя военного комиссара Александра Томашевского - в этом году плановое задание набрать в армейские ряды 1300 харьковчан от 20 до 27 лет. Задача, уверен подполковник, Харьковщине по силам несмотря на то, что тех юношей, которые в первый раз не явились по вызову, уже около тысячи.

Александр Томашевский, зам. комиссара областного военного комиссариата

Призовники підкреслюю не залучаються до зони операції об’єднаних сил. Проходять строкову військову службу в пунктах постійної дислокації військових частин. То есть в містах - це основне. Тому що саме більше, це переживають батьки за це хвилюються.

Александр Томашевский, говорит, что даже если военнообязанный не получил повестки - он все равно должен в 10-дневный срок прибыть в военный комиссариат после начала призыва. По срокам службы, говорит подполковник, лица, имеющие высшее образование будут служить - 12 месяцев, остальные - 18.

Александр Томашевский, зам. комиссара областного военного комиссариата

Національна гвардія України із них скажу для харків’ян, що в нас біля 200 чоловік ми можемо залишити проходити строкову військову службу у місті Харкові. І 50 відсотків - це Збройні сили України і всього залишається у нас Державна прикордонна служба - це 25 чоловік і Державна служба спеціального транспорту там біля 40 чоловік, які ми повинні відправити для проходження військової строкової служби.

Осенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования, продлится до декабря.